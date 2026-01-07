Доживотен затвор за мъж, удушил приятелката си
Съдът призна подсъдимия А.И.Х. за виновен в умишлено убийство на 29 годишна жена, извършено по особено мъчителен начин за убитата.
Случаят е от 08.09.2024г., когато в гр.Шумен подсъдимият по време на обедна среща с приятелката си в жилището му я умъртвил чрез удушаване, след което и нанесъл и множество порезни рани.
Съдебният състав постанови наказанието да се търпи при първоначален "специален“ режим.
С присъдата съдът уважи изцяло предявените пет граждански иска от родителите и сродниците на пострадалата на обща стойност 485 727.28 евро, равностойни на 950 000.00 лева, както и държавна такса върху уважения размер на гражданските искове в размер на 19429.09 евро, равностойни на 38 000 лева.
Подсъдимият ще трябва да заплати и разноски по делото в размер на 7419.07 евро, равностойни на 14510.00 лева.
Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред АС - Варна в петнадесет дневен срок от днес.
