"Хубаво е, че имаме правителство, което решава проблемите на българските граждани", заяви пред журналисти в НС депутатът от "БСП - Обединена левица" Драгомир Стойнев.По думите му желанието им е днес и на второ четене да бъдат приети промените в бюджета, така че хората от Плевен да усетят, че проблемите им започват да се решават."Хубаво е, че имаме коректни ангажименти и те се изпълняват - показвам как това се прави и ще започнат ремонтните дейности, така че българските граждани да бъдат спокойни", допълни той.Относно предстоящото гласуване за ръководства на службите, Стойнев посочи: "Позицията на БСП е ясна - когато институциите не си говорят, когато има блокаж на националната сигурност - трябва да се намеси българският парламент. При положение, че президентът и Министерският съвет не могат да се разберат кои да бъдат ръководните органи на тези служби, българският парламент да си влезе във функциите", каза още той.