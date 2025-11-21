Драгомир Стойнев, подчертавайки, че голяма част от авторите на действащата Конституция са именно представители на левицата.
По думите му е важно да се разясни, че решението на КС не засяга това дали референдум за еврото е "за“ или "против“, а единствено процедурата по допустимост на въпроса.
Стойнев коментира, че председателят на Народното събрание Наталия Киселова не е "отхвърлила“ референдума, а е следвала закона, според който не се провеждат допитвания по теми, свързани с международни договори и данъчна политика.
"Тя преценява дали въпросът може да бъде гледан в парламента или не, защото касае международни договори“, обясни пред БНТ той.
Според него хипотетични въпроси, като премахване на ДДС, също биха били недопустими.
Депутатът заяви, че БСП никога не се е отказвала от позицията си за членството на България в еврозоната. Той припомни, че именно кабинет на левицата е въвел страната в ЕС.
"След 1 януари България става завинаги част от европейското семейство“, заяви Стойнев и подчерта, че десните партии са пропуснали да допринесат за ключовите етапи по европейската интеграция.
По думите му темата за референдума е приключена, а бъдещи инициативи са изцяло в правомощията на президента.
"Процедурата е приключила. Ако президентът много желае – нека опита отново, но въпросът е противоконституционен“, каза той.
Стойнев защити бюджета, описвайки го като най-социалния от години.
"Всички предизборни предложения на БСП започват да се случват“, заяви той, включително увеличението на заплатите и социалните плащания.
Той призна, че има писмо от работодателските организации, недоволни от предстоящото повишение на осигуровките, но подчерта, че системата е разходопокривна и има дефицит от 12 млрд. лева.
На критиката, че държавните служители не плащат пълни осигуровки, Стойнев отговори, че бюджетът е "честен към всички“ и че предстои по-широка реформа, включително изваждане на социалното подпомагане от осигурителната система.
Той подчерта, че заплатите навсякъде се увеличават с 5%, като учителите запазват целта 125% от средната работна заплата.
"Разбирам протестите на държавните служители. Има сфери, които са по-ощетени и трябва да се направят сметки за по-големи увеличения“, добави той.
По отношение на растящия държавен дълг Стойнев заяви, че България остава сред държавите с най-ниски дългове в ЕС като дял от БВП.
"Това не е проблем, който да задуши икономиката“, убеден е той, като подчерта, че част от дълга покрива стари задължения, но въпреки това страната трябва да избягва влизане в дългова спирала.
Той настоя за промяна на плоския данък и въвеждане на прогресивно облагане от следващата година:
"Не може държава в еврозоната да има 10% данък. Това е финансов дъмпинг.“
По темата за протеста на младите лекари, Стойнев заяви, че протестът е бил "подкрепен от опозицията“, но проблемът е реален. Той посочи, че системата е търговска по закон и БСП е против този модел. Новите 260 млн. лева трансфер към НЗОК ще бъдат насочени единствено към държавните, общинските и областните болници.
За назначението на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл“, Стойнев заяви, че предложението е на Съвета за управление:
"Той е проверен човек, в когото се има доверие.“ Според него ключовата цел е финансовите потоци да не финансират войната в Украйна.
Стойнев обясни, че държавата може да изкупи рафинерията, ако руската страна се съгласи, и да я включи в структурата на Българския енергиен холдинг:
"Много държави имат държавни петролни компании. Само у нас се твърди, че било невъзможно.“
На обвинения от "Възраждане“, че администрацията на вицепремиера Атанас Зафиров е излишна, Стойнев отговори:
"Десет души администрация няма да решат проблемите на държавата. Но разбирам, че Зафиров ги дразни – той е единственият вицепремиер, приет от китайския президент.“
По думите му голяма китайска делегация пристига утре и инвеститорите се срещат именно с БСП чрез Зафиров.
"Докато други ги гонят по коридорите за снимки, ние вършим реалната работа“, заяви той.
Драгомир Стойнев: Не се крием от дебат за еврото
© БНТ
Още по темата
/
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
09:24
Министър Митов: Президентът отново превръща темата за еврото в площадка за пореден популистки спектакъл
20.11
Проф. Пламен Киров по казуса с референдума за еврото: Конституционният съд не е бърза помощ за политиците
20.11
Отказът от ПОС терминал може да изгони клиентите на малките търговци след въвеждането на еврото
20.11
Рая Назарян се срещна с председателя на ЕП Роберта Мецола: Покани я на официално посещение в България
19.11
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
19.11
Зам.-министър Витанова: Превалутираме автоматично в евро всички договори по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.
18.11
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
17.11
Още от категорията
/
Пламен Милев: Младите хора искат да изхарчат пари, които нямат. Слабата им финансова култура е в основата на високата им задлъжнялост
20.11
МОН се допитва до общественото мнение за забраната на социални мрежи да лица под 15 години, включете се тук
20.11
Деньо Денев: Докладът на ДАНС за евентуалната продажба на "Лукойл" няма да бъде представен като едностранчиво решение
20.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Бивш социален министър: Проблемният фонд в социално-осигурителнат...
22:31 / 20.11.2025
Пламен Милев: Младите хора искат да изхарчат пари, които нямат. С...
21:11 / 20.11.2025
Великобритания разшири дерогацията за подразделенията на "Лукойл"...
19:01 / 20.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.