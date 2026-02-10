Илияна Йотова и президентската институция. Радостин Василев и МЕЧ подменят политиката с агресия. А публичната грубост е признак на огромен дефицит на личностна стабилност и ценностна система. Това написа председателят на ПГ на "БСП-Обединена левица" Драгомир Стойнев във връзка със словесната атака на лидера на МЕЧ към президента по време на консултациите за служебен премиер.
Припомняме, че представителите на МЕЧ отказаха да проведат консултации на закрити врата с президента Илияна Йотова. Лидерът на партията каза на държавния глава, че е трябвало да подаде оставка заедно с Румен Радев и критикува Йотова за миналото й.
"Да, те са в Парламента, защото са получили проценти обществено доверие. Но Радостин Василев не може да бъде говорител на парламентаризма. Съмнявам се, че дори хората, които са му дали своята подкрепа, ще припознаят неговия език на омраза и разделение.Последният скеч на Василев в президентството е именно "предизборен", написа Стойнев.
Според депутатът "МЕЧ нагло използва авторитетната трибуна на консултациите при президента за предизборни цели". Той допълни, че разпадът на институциите и на ценностите се задълбочава именно от подобен тип поведение - когато политиката се превръща в конфронтация, безобразен език и театралничене.
"Особено тревожна е злоупотребата с категорията "морал“. В българската политика твърде често моралът се използва не като принцип, а като оръжие за политическо дискредитиране. Истинската моралност не е в силните думи и в публичните обвинения, а в отговорното отношение към институциите, към обществото и към политическия разговор".
Председателят на ПГ на БСП заяви, че президентът Илияна Йотова е държавник с доказан публичен авторитет и видим през годините път.
"Политическите различия са нормални, но внушенията за зависимости и призивите за "лустрации“ са атака срещу институционалния ред, а не принос към демократичния дебат. От Парламентарната група на "БСП – Обединена левица“ ще продължим да защитаваме уважението към институциите и ще се противопоставяме на политиката на обидата, внушенията и ескалацията.
България има нужда от разум, отговорност и институционална стабилност. Всичко останало е шум, който разрушава доверието в държавата", заключи той.
