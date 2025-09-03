ЗАРЕЖДАНЕ...
Дълго чаканата обществена поръчка вече е в действие
Обществената поръчка е разделена на 17 обособени позиции, за различни направления. Те са Пловдив - Искра - 47 км; Пловдив - Асеновград - 21км; Пловдив - Богданица /През Моминско/ - 40 км; Пловдив - Богданица - 36 км; Пловдив - Кричим /през Стамболийски/ - 36 км; Пловдив - Първомай /през Асеновград/- 55 км; Пловдив - Първомай /през Градина/ - 57 км; Пловдив - Строево - 13 км; Пловдив - Чехларе - 54 км; Пловдив - Марково - 10 км; Пловдив - Розовец - 54 км; Пловдив - Хисар - 45 км; Пловдив - Карлово - 55 км; Пловдив - Храбрино - 15 км; Пловдив - Златосел - 43 км; Пловдив - Оризаре - Златитрап - 15 км; Пловдив - Старосел - 55 км.
Финансирането за изпълнение на курсовете е осигурено. За всяка линия се предвижда максимална прогнозна стойност по 51 645.83 лева без ДДС. В техническата спецификацията е записано, че автобусите, с които ще се изпълняват маршрутните разписания трябва да притежават категория екологичност на двигателите минимум екологична категория "евро - 3".
Възложител на процедурата, съгласно заповед на кмета на общината, е Димчо Йоргов - директор на ОП "Организация и контрол на транспорта".
В момента по-голяма част от курсовете са възложени с временни договори заради проблем с един от големите превозвачи.
