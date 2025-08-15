ЗАРЕЖДАНЕ...
Държавата и бизнесът обсъждат влизането в еврозоната
На срещата ще бъдат обсъдени насоки за прилагането на задължителното двойно обозначение на цените на стоки и услуги, както и заплащането на покупките в брой в двете валути.
Търговците в сферата на услугите с куп въпроси за цените в евро – още от сега ли да ги вдигнем, че по-лесно да ги закръглим от януари
13.08
"Алфа Рисърч": Все повече хора у нас одобряват еврото, но най-големият им страх е, че цените в магазините ще скочат с неговото въвеждане
13.08
Експерт: Банките обаче не дават кредити на "куцо и сакато". Има хора, на които 1000-1500 лв. месечна вноска за ипотечен кредит не им тежи
13.08
Хампарцумян: Ако наистина има необосновано покачване на цените, то те в крайна сметка те ще се стабилизират
13.08
Здравният министър: MedicinePrice ще покаже, че няма спекулации, цените на лекарствата няма да се променят заради еврото
12.08
Утре изтича крайният срок за обезопасяването на опасни участъци в цялата страна – проверка установява, че работа не е свършена
14.08
Адв. Елица Буенова: Промените в ЗДвП не са направени, за да бъдат глобявани пешеходците, а за да останат живи
14.08
Христо Гаджев: Системата за гасене на пожари за "Спартаните" е като завода за коли на Кирил Петков - без резултат
14.08
Мария Филипова би казала само на президента дали ще стане служебен премиер, една от кандидатките за зам.-омбудсман би приела
14.08
Калин Стоянов пита президента кой е издал заповедта за кортежа му във Варна и защо е помилван "Българският ескобар"
14.08
Тихомир Безлов за шефските бонуси в АПИ: Изходът от проверките зависи от политическите съотношения в правителството
14.08
В кома са майката и 4-годишното й дете, които бяха пометени от АТ...
22:10 / 14.08.2025
Утре изтича крайният срок за обезопасяването на опасни участъци в...
22:10 / 14.08.2025
Вече няма да ни искат диплома за завършено образование при сключв...
19:43 / 14.08.2025
