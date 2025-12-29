Росен Желязков.
Близо 700 са извършените проверки до момента на територията на цялата страна от страна на НАП. От началото на следващата година Агенцията ще засили допълнително капацитета си във всичките си териториални дирекции, така че своевременно да реагира на сигнали на граждани. Контролът обхваща както големите магазини на търговските вериги, също такива на локални търговци и малките квартални обекти за продажба на храни. За констатирани нарушения са наложени санкции, посочи изпълнителният директор на НАП Христо Марков.
От КЗП отчетоха, че са извършени няколко хиляди проверки на търговски обекти, предимно хранителни магазини. От установените нарушения 80% са при храни, 10% при лекарствата и 10 на сто при стоките за бита. Проверките продължават, като са планирани в различни сектори, вече и в сферата на услугите.
Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП) извършват засилен контрол по отношение на ценообразуването, двойното обозначение в лева и евро на цените върху етикетите в търговските обекти, като специално следят за необоснованото повишаване на цените. От началото на 2026 година двете институции спират издаването на предписания и за недобросъвестните търговци директно ще бъдат налагани санкции.
Държавата налага строг надзор върху цените: Санкции при всяко необосновано поскъпване
©
Още по темата
/
Бенчев предупреди: По някое време следобед на 31 януари ще можете да плащате на бензиностанциите само кеш
15:02
Еврото поскъпва
10:05
Търговец: Влиза първият клиент, пазарува цигари и хляб, дава банкнота от 100 лв. Трябва да му върнеш 90 и няколко лв. ресто в евро
09:08
Вигенин за еврото: След няколко месеца всички ще свикнем и ще видим, че нищо драматично не се е случило
09:07
Собственик на хранителен магазин: Подготовката за новата валута е съпроводена с много неизвестни
08:33
Влизането на България в еврозоната ще промени паричната политика на страната, но ще имаме глас за решенията
28.12
Още от категорията
/
Варненският митрополит Йоан: Преодоляването на разкола беше решаващ момент за Българската църква
14:24
Проф. Хинков и Аркади Шарков: Доплащанията от страна на пациентите трябва да бъдат прекратени! Решения по актуалните казуси не се взимат
12:46
Диян Стаматов: 2025-та беше година на големи очаквания за реформи и на все по-видимо изоставане от световните образователни тенденции
09:24
Ураганният вятър нанесе сериозни щети: Паднали дървета блокираха улици, прекъснаха електропроводи и повредиха десетки автомобили
08:31
Кметът Ревански за Бриджит Бардо: Всяка мечка, която днес живее достойно под небето на Белица, носи частица от нейното голямо сърце
28.12
Проф. Овчаров: Целенасоченото държавно финансиране за ключови обекти като Перперикон и Хераклея Синтика
28.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.