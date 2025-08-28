ЗАРЕЖДАНЕ...
Държавата не успя с опитите си да преквалифицира миньорите в лесовъди и монтьори, реши да ги прави заварчици и машинисти
Търговете, публикувани на 28 август, са за придобиване на професионална квалификация и правоспособност по професии от жп транспорта и по част от професия заварчик. Този път те обхващат по-малко на брой от работещите – общо 286 човека за двете специалности, докато при предишните процедури бяха близо 1000.
По първата поръчка за "придобиване на професионална квалификация и правоспособност по професии от жп транспорта“ нови умения могат да придобият общо 78 души. По нея 26 от служителите на мините ще могат да се преквалифицират в "Организатор по експлоатация в железопътната инфраструктура“, специалност "Ръководител движение“ (960 часа), 26 в локомотивен машинист (600 часа) и 26 в ревизор вагони (600 часа). Цената на тези обучения, която е предвидена в търга, е 144 хил. лв.
Втората процедура е за "придобиване на професионална квалификация и правоспособност по част от професия "Заварчик", пише economic.bg. В нея могат да участват общо 208 работника от "Мини Марица-изток“ – 104 за ръчно електродъгово заваряване, газокислородно заваряване – 78 и МАГ заваряване – 26. Предвидената сума за преквалификацията е 109 хил. лв.
В мотивите към втория търг "Мини Марица-изток“ вписва няколко допълнителни клаузи, с които иска по-дълъг срок за заплащането на изпълнителя и записва възможност едностранно да отложи (спре) за период от една година изпълнението на договора. Като причини държавното дружество посочва финансовите си затруднения. В документа се допълва, че предвидените и приети от Народното събрание през април 2024 г. финансови средства не са постъпили в компанията. Става въпрос за обещаните 250 млн. лв. годишно на "Мини Марица изток“ за периода 2024 г. - 2028 г., които очакваха одобрение от Европейската комисия.
Средствата по двете нови поръчки са по процедурата "Подкрепа за работещите в засегнатите сектори чрез обучения за квалификация и преквалификация“ по Програма "Развитие на регионите“ 2021-2027 на Европейския съюз, по която се финансира обучението на работещите в засегнатите от прехода сектори.
Наскоро излязоха и резултатите от проучването затова какви са наличните умения и нагласите за развитие на заетите лица в ТЕЦ и въглищните мини в областите Стара Загора, Кюстендил и Перник. В Стара Загора над 60% от работниците са заявили готовност за преквалификация и участие в обучения. Анализът показа още, че значителна част от работниците в засегнатите региони имат технически или инженерни квалификации – професии с голямо търсене в сектори като възобновяема енергия, енергийна ефективност и дигитални технологии.
Това е пореден опит на държавните мини да търсят фирми, които да се заемат с преквалификацията на служителите. Част от обявените през май обществени поръчки или конкретни позиции в тях, свързани с провеждането на квалификационни курсове за работещите в "Мини Марица-изток“, бяха прекратени, тъй като ще се извършат от Центъра за професионално обучение към дружеството, а за останалите не се намериха кандидати. Без кандидати останаха обученията по предприемачество, сътрудник в бизнес-услуги, работник в керамичното производство, технолог в силикатните производства, химик-оператор, химик-технолог, лесовъд и др.
