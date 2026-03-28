Трайчо Трайков.
По неговите думи, компенсациите ще покриват до 50% от цената на електроенергията, когато тя надхвърли 63 евро за мегаватчас. Мярката ще действа ретроактивно от 1 юли 2025 г. Това означава, че компаниите от тези индустрии ще разполагат със значителен комфорт да предлагат своите продукти при цени, които не стимулират инфлацията, допълни Трайков.
Компенсирането на цените на електроенергията за енергоинтензивните индустрии ще се отрази благоприятно и върху други сектори на икономиката, които ползват тяхната продукция. Това е допълнителна стъпка от мерките на правителството за ограничаване ръста на инфлацията, породен от войната в Близкия изток. Мярката ще подпомогне бизнеса, съдействайки за запазването на неговата конкурентоспособност в днешната критична ситуация.
Новината за предстоящото нотифициране от ЕК идва в отговор на настояването от страна на Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и други работодателски и браншови организации за ускоряване на процеса по въвеждане на спешни компенсации за високите цени на електроенергията за бизнеса. Преди дни те изпратиха писмо с такова настояване до министрите на енергетиката и на външните работи.
Българската енергоинтензивна индустрия формира приблизително 26% от брутния вътрешен продукт и има ключова роля за заетостта, регионалното развитие и стратегическите вериги, се посочва в писмото. Бизнесът настоява, че в настоящата ситуация на високи и волатилни енергийни цени липсата на адекватен компенсаторен механизъм създава риск от загуба на конкурентоспособност, ограничаване на производството и изместване на инвестиции извън страната и ЕС.
Държавата поема до 50% от тока за бизнеса - мярката чака зелена светлина от Брюксел
