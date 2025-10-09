ЗАРЕЖДАНЕ...
Държавата с нов дълг от 300 млн. лева
©
Министерство на финансите преотваря за шести път емисията държавни ценни книжа (ДЦК), като номиналната стойност на предложеното количество е 300 млн. лева.
Това е 12-ият за тази година аукцион, след като финансовото ведомство възобнови емисионната си активност на вътрешния пазар след повече от едногодишно отсъствие.
По решение на Министерството на финансите първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.
Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 към 50 от общото предложено количество.
Участниците в аукциона трябва да имат предвид, че Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 300 25 113 от 22 януари 2025 г.
Финансовото ведомство си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени, поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.
Припомняме, че предвиденият таван за нов дълг в бюджета е 11,7 млрд. лв., като реално необходимата сума вероятно ще достигне 9,5 млрд. лв., при условие че дефицитът не се окаже по-голям от заложените 5,8 млрд. лв., пише investor.
От началото на годината досега са пласирани 2,7 млрд. лева за вътрешен дълг на България.
Още по темата
/
Синдикатите настояват увеличаване на осигуровките за пенсии с 2%, а таванът на максималния осигурителен доход да нарасне до 4625 лв.
07.10
БСК против идеята здравни права да се възстановяват след изплащане на забавените вноски само за три години назад
03.10
Петър Ганев: Увеличението на вноската за пенсия с 3 пр. пункта ще удари върху разполагаемия доход на домакинствата
03.10
Икономист: България има най-високия ръст на заплати в администрацията и сектор "Сигурност" за последните 6 г. от целия ЕС - 116%. Това е повече от 2 пъти увеличение!
01.10
Гуцанов: Подписах предложение майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв.
01.10
Работодатели: Изчисленията са, че "само" 450 хиляди получават минимална заплата, но това е грешно число
30.09
Още от категорията
/
Андрей Чобанов: Имаме най-много болници на процент население, тоест няма как да отделим качествен ресурс
08.10
Георги Стефанов за "Елените" и Царево: Време е вече да видим директни обвинения с конкретни имена
08.10
Мика Зайкова: Усилията на правителството трябва да бъдат насочени към увеличаване на приходите в пенсионната система
08.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Квото Такоа
преди 1 ч. и 12 мин.
Когато работата стане много дебела се изпъчва някакъв икономист по ТВто и обяснява че ние като теглим заеми всищност ставаме по-богати и няма никакъв проблем.
Аре бежи
преди 2 ч. и 22 мин.
Много се краде в тая изстрадала държава!!! 12-ти аукцион, т.е. 12 -ти дълг се поема само тази година, а срещу получените в заем пари - няма нищо! А после ще вдигали данъците и ще намаляли почивните дни!!! Крадци на пари и на бъдеще!!!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.