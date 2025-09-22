За едни времената на компютърните зали са не чак толкова далечното минало, а за други липсата на телефон или интернет е немислима и почти сюрреалистична. Повечето хора вече трудно могат да си представят живота без новите технологии, а когато стане дума за това - мигновено в мислите им се появява пустинният пейзаж на Африка или дивата Амазонска джунгла.Истината обаче е, че в някои краища на България жителите все още нямат достъп до интернет или качеството му не е на добро ниво.Както Money.bg писа, трите големи мобилни оператора на територията на страната - Yettel, Vivacom и A1, подписаха споразумения с държавата за изграждането на 7000 км мрежа, която да подобри достъпа до интернет на жителите в малките населени места. Договорите са на обща стойност 433 милиона лева без ДДС, като по-голямата част от сумата - 390 милиона, ще бъдат осигурени чрез Плана за възстановяване и устойчивост.Крайният срок за изпълнението на проекта е 30 юни 2026 година.Докато според българските управляващи за дигитализацията на страната ще са нужни няколко стотин милиона лева, то за осигуряването на достъп до интернет в целия свят ще трябват близо три трилиона долара, предаде Economica. Това показват изчисленията на Международния съюз по телекомуникации (ITU) към ООН.В своя доклад "План за действие за свързване на човечеството", разработен съвместно с Кралство Саудитска Арабия, близо една трета от световното население (2,6 милиарда души) няма достъп до интернет. Разбира се, основни фактори са социалното и икономическото състояние на регионите. Очаква се, че през 2024 г. 93% от населението на страните с високи доходи използва интернет, в сравнение с едва 27% в страните с ниски. Именно преодоляването на тази разлика е сред основните задачи на организацията."Светът се нуждае от между 2,6 и 2,8 трилиона долара, за да свърже човечеството до 2030 г. Тази цифра е почти пет пъти по-висока от последната оценка, проведена през 2020 г.", каза Негово Превъзходителство инж. Хайтам Ал-Охали, изпълняващ длъжността управител на Комисията по комуникации, космос и технологии на Кралство Саудитска Арабия.Според документа най-голям разход (около половината от сумата) ще представляват инвестициите във физическата инфраструктура. Освен изграждането на оптична мрежа, този етап включва и разполагането на сателити в отдалечени точки. Планът предвижда и използването на вече изградена инфраструктура като точка за достъп до интернет (като училища например).Значително по-млака сума ще е нужна за намаляването на цените на технологиите и мобилните услуги в по-бедните региони. Според анализа тя ще е в размер на 983 милиарда долара.За развиването на дигитални умения и компетентности сред населението ITU изчислява, че ще са нужни 152 милиарда долара, а за оптимизация на регулацията - 600 милиона.Според инж. Ал-Охали управляващите, бизнеса и организациите трябва да си сътрудничат, за да може планът да бъде изпълнен до 2030 година. В противен случай това може да доведе до задълбочаване на проблема и повишаване на бъдещите разходи.