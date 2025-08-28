ЗАРЕЖДАНЕ...
Държавата ще публикува всеки ден цените на 101 групи продукти
Хляб, яйца, мляко и млечни продукти, различни видове месо и колбаси, олио и консерви, плодове и зеленчуци, детски храни и сладкарски изделия, безалкохолни и алкохолни напитки. Както и редица лекарства – включително ваксини, медикаменти за простудни заболявания, възпаления и обезболяващи. Пълният списък вече е публикуван на страницата на Комисията за защита на потребителите.
Зад всяка от включените 101 стоки стоят десетки отделни артикули – тъй като търговците трябва да отчитат всяка марка от дадената група, пише NOVA. Задължени да публикуват тази ежедневна информация са търговските вериги с оборот над 10 милиона лева за предходната финансова година.
Всеки ден между 7:00 и 12:00 часа на обяд те ще трябва да публикуват подробна информация за всеки свой артикул, попадащ във всички 101 групи стоки – на собствения си уебсайт и в електронния портал на Комисията за защита на потребителите. Като задължението си пред държавата ще трябва да спазват всеки ден – включително в събота, неделя и на официалните празници.
