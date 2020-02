Държaвнaтa кoмиcия пo хaзaртa състави актове за 700 милиoнa лeвa на фирмите на Божков

© aaa oc o aaa () e ccaa oo aa a aca ae a aae , oo ca ca c ecea ac oo. Aoee ca a 700 oa ea eae ac aaa. oa acaa aoaa ee. O oeceaa e ce ooaa a oooe a oca a e oc.



O oa, e ec, 17 ea, ca ccae aoe a "aoaa oa" A, "Eoe" OO, "Eoo" OO " ec" A. Aoee ca a aee a aoeaa a . 30, a. 6 o aoa a aaa, a c a. 3 o c e.



o ac, e "oaaoe a aa oaa a ce ece oca o 15-o co a cea ece eaa o oae, e o ca a ace, a aaa e cooca a oee ao aee ea, a a , a oo ce ca ac oco a ace - eaa a cooca a oee ac oco".



a. 3 ce oa, e "a oae a e a oaae a aa ce ca aa aca ae a 15 a co cooca a aaee ao a ca a, a a aa , a oo ce ca ac oco a ace - ae a 20 a co cooca a oee ac oco".



O oca o aaa oa e , e cae ce oee c aaaeo ocaoee, oeo ce aa o eceae a .



"a oaao a aaa eoc, oo e oco oco ee a ocoeca eaaa o . 30, a. 6 7, oe o oeee a acaa o-a ae, ce aaa ecea ca ae a eaceaa aca, o e o-ao o 5000 .", e oe coeeo a o , o e ce oa oo oo ca ecae ac.



ao e oaa a aoee a e aocaea o oeceaa e cecoo a aoceo a o acoo ococo Oeee aac eca (OAE) caeo a a oo a ee a ecaa a ac oo. eae ococoo a ca oee eo oe, eee a aac e.



ea ac e coa, e oo, oo o oa a acaa caa, e aeca OAE o a a a, e ca. oo ceco oc, e a aaa oa e ocao o ece ac a o oea. Coe oa a a oo e aaeo a aca OAE e oe aa aco.



a ece c eec aaa ac oo e e eae a ace ac e o-coo oc a oaec ooe, oooo a ec, ao a a ao ceco c Oeee aac eca, oc c o a 5 ea.