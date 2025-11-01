Сподели close
На Архангелова задушница президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев почете паметта на загиналите български военнослужещи, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Държавният глава участва във военния ритуал – панихида пред Военния мавзолей-костница на Централните софийски гробища. Заупокойна панихида бе отслужена от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. Румен Радев положи венец и отдаде почит пред мемориала на загиналите за България воини и пред плочите на загиналите български военнослужещи в Камбоджа и Кербала.

На военния ритуал присъстваха също така министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната Емил Ефтимов, народни представители, представители на Министерство на отбраната, военнослужещи, членове на военнопатриотични съюзи.