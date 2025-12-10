Сподели close
Студенти излязоха на протестно шествие срещу властта в центъра на София. Шествието започна от НАТФИЗ, където голяма група студенти, носещи плакати скандираха "Оставка!". 

"Загряваме за довечера", заявяват младежите. 

Протестното шествие ще се насочи към площад "Независимост", където в 18:00 ще се слее с националният протест срещу правителството. 

"Фокус" припомня, че заради протеста тази вечер движението в столицата ще бъде реорганизирано - как вижте тук.