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|Äâà ãèãàíòñêè âúëêà îòñòðåëÿ ðîäîï÷àíèí
Â ïåòúê ìèíàëàòà ñåäìèöà îãðîìíà âúë÷èöà çàäèãà àãíå â êúðäæàëèéñêîòî ñåëî Ðèáàðöè. Ñòîïàíèíúò âèæäà êàê íàïàäàòåëêàòà âëà÷è áåççàùèòíîòî æèâîòíî è ñå ðàçâèêâà, êîåòî ñòðåñâà õèùíèêà è òîé èçïóñêà æåðòâàòà ñè. Çà æàëîñò àãíåòî âå÷å å ìúðòâî.
Êðúâîæàäíèÿò çâÿð íå ñå ïðèòåñíÿâà äà âúðëóâà èç íàñåëåíîòî ìÿñòî. Ñúùàòà âúë÷èöà ïî-ðàíî ïðåç ìåñåöà èçÿæäà òðè òåëåòà êðàé áëèçêèòå ñåëà ßáúëêîâåö è Õðîìèöà. Ïðåäè òîâà ëîâöè ïîïàäàò íà êîñòè è ãëàâè íà ìàëêè ñúðíåíöà, êàòî ñå ïðåäïîëàãà, ÷å ñúùèÿò õèùíèê ãè å ðàçêúñàë. Òîãàâà íà õîðèçîíòà ñå ïîÿâÿâà Ãþëþñòàí, êîéòî èçäåáâà õèùíèêà è ãî ãðúìâà.
"Âúëöèòå ïðàâÿò ãîëåìè ïàêîñòè! Îñâåí ÷å íàïàäàò äîáèòúêà, óíèùîæàâàò è äèâå÷à. Ïîïóëàöèÿòà èì ñå óâåëè÷àâà, ïðèòåñíåíè ñìå, íî íÿìà äà ñïðåì äà ãè èçòðåáâàìå. Çíàåì êàêâà ãîëÿìà ìúêà å çà åäèí âúçðàñòåí ÷îâåê âúëöè äà ìó èçÿäàò òåëå èëè êðàâà, íà êîèòî ðàç÷èòà çà ïðåïèòàíèåòî ñè. Çàòîâà ðåàãèðàõìå ìèãíîâåíî, êîãàòî ïîëó÷èõìå ñèãíàëà îò ìåñòíèòå õîðà, ÷å â ðàéîíà íà Ðèáàðöè èìà âúëê", êîìåíòèðà ïðåäñåäàòåëÿò íà ìåñòíàòà ëîâíà äðóæèíêà Íåäæìè Ìóñòàôîâ.
Àâäæèÿòà ñïàñèòåë ñå ïðîÿâÿâà è ïðåç ìåñåö ìàé ò.ã., êîãàòî ãðúìâà äðóã åäúð âúëê (íàä 50 êèëîãðàìà) â ðàéîíà íà ðîäîïñêîòî ñåëî Ãîëîáðàä. Ïðåäïîëàãà ñå, ÷å õèùíèêúò è âúë÷èöàòà ñà áèëè äâîéêà, íî íàáåçèòå èì ñà ñïðåíè çàâèíàãè çàðàäè òî÷íèÿ ìåðíèê íà ìëàäèÿ àâäæèÿ.
"Ëîâúò íà õèùíèöè å ñòðàñò íà Ãþëþñòàí, ñ êîåòî å ïðèìåð çà êîëåãèòå ñè. Ïðåç òîçè ëîâåí ñåçîí å îòñòðåëÿë 6 ÷àêàëà è íàä 50 ëèñèöè. Íàñêîðî áåøå íàãðàäåí ñ ãðàìîòà çà ïðèíîñ â ðåãóëèðàíåòî íà õèùíèöèòå", ïîÿñíèõà îò ÑËÐÁ çà "Áúëãàðèÿ Äíåñ".
Êîìåíòàðè (6)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ñòðàøíè ïîðàæåíèÿ ñëåä ìîùíàòà áóðÿ, âðúõëåòÿëà èçíåâèäåëèöà Âàðíà!
14:09 / 30.06.2020
Ïàê ìíîãî çàðàçåíè âúâ Âàðíà è îáëàñòòà
08:02 / 29.06.2020
Ä-ð Àíà Áàåâà: Ïîâå÷åòî çàáîëåëè îò êîðîíàâèðóñ âúâ Âàðíà ñà ìëàäè õîðà
10:27 / 29.06.2020
Çâåðñêè ïîðîé, áóðÿ è ãðúìîòåâèöè íàä Âàðíà!
13:38 / 30.06.2020
Äåòå îò äåòñêà ãðàäèíà âúâ Âàðíà å ñ êîðîíàâèðóñ, çàòâàðÿò ãðóïàòà!
08:36 / 30.06.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
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