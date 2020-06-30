Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Àíàëèçè
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Äâà ãèãàíòñêè âúëêà îòñòðåëÿ ðîäîï÷àíèí
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 16:02 / 30.06.2020Êîìåíòàðè (6)110
©
Äâà ãèãàíòñêè âúëêà îòñòðåëÿ ðîäîï÷àíèíúò Ãþëþñòàí Èáðÿì. Õèùíèöèòå íàïàäàò äîìàøíè æèâîòíè è ñå íàëàãà äà áúäàò óáèòè, îáÿñíèõà îò Ñúþçà íà ëîâöèòå è ðèáîëîâöèòå â Áúëãàðèÿ (ÑËÐÁ).

Â ïåòúê ìèíàëàòà ñåäìèöà îãðîìíà âúë÷èöà çàäèãà àãíå â êúðäæàëèéñêîòî ñåëî Ðèáàðöè. Ñòîïàíèíúò âèæäà êàê íàïàäàòåëêàòà âëà÷è áåççàùèòíîòî æèâîòíî è ñå ðàçâèêâà, êîåòî ñòðåñâà õèùíèêà è òîé èçïóñêà æåðòâàòà ñè. Çà æàëîñò àãíåòî âå÷å å ìúðòâî.

Êðúâîæàäíèÿò çâÿð íå ñå ïðèòåñíÿâà äà âúðëóâà èç íàñåëåíîòî ìÿñòî. Ñúùàòà âúë÷èöà ïî-ðàíî ïðåç ìåñåöà èçÿæäà òðè òåëåòà êðàé áëèçêèòå ñåëà ßáúëêîâåö è Õðîìèöà. Ïðåäè òîâà ëîâöè ïîïàäàò íà êîñòè è ãëàâè íà ìàëêè ñúðíåíöà, êàòî ñå ïðåäïîëàãà, ÷å ñúùèÿò õèùíèê ãè å ðàçêúñàë. Òîãàâà íà õîðèçîíòà ñå ïîÿâÿâà Ãþëþñòàí, êîéòî èçäåáâà õèùíèêà è ãî ãðúìâà.

"Âúëöèòå ïðàâÿò ãîëåìè ïàêîñòè! Îñâåí ÷å íàïàäàò äîáèòúêà, óíèùîæàâàò è äèâå÷à. Ïîïóëàöèÿòà èì ñå óâåëè÷àâà, ïðèòåñíåíè ñìå, íî íÿìà äà ñïðåì äà ãè èçòðåáâàìå. Çíàåì êàêâà ãîëÿìà ìúêà å çà åäèí âúçðàñòåí ÷îâåê âúëöè äà ìó èçÿäàò òåëå èëè êðàâà, íà êîèòî ðàç÷èòà çà ïðåïèòàíèåòî ñè. Çàòîâà ðåàãèðàõìå ìèãíîâåíî, êîãàòî ïîëó÷èõìå ñèãíàëà îò ìåñòíèòå õîðà, ÷å â ðàéîíà íà Ðèáàðöè èìà âúëê", êîìåíòèðà ïðåäñåäàòåëÿò íà ìåñòíàòà ëîâíà äðóæèíêà Íåäæìè Ìóñòàôîâ.

Àâäæèÿòà ñïàñèòåë ñå ïðîÿâÿâà è ïðåç ìåñåö ìàé ò.ã., êîãàòî ãðúìâà äðóã åäúð âúëê (íàä 50 êèëîãðàìà) â ðàéîíà íà ðîäîïñêîòî ñåëî Ãîëîáðàä. Ïðåäïîëàãà ñå, ÷å õèùíèêúò è âúë÷èöàòà ñà áèëè äâîéêà, íî íàáåçèòå èì ñà ñïðåíè çàâèíàãè çàðàäè òî÷íèÿ ìåðíèê íà ìëàäèÿ àâäæèÿ.

"Ëîâúò íà õèùíèöè å ñòðàñò íà Ãþëþñòàí, ñ êîåòî å ïðèìåð çà êîëåãèòå ñè. Ïðåç òîçè ëîâåí ñåçîí å îòñòðåëÿë 6 ÷àêàëà è íàä 50 ëèñèöè. Íàñêîðî áåøå íàãðàäåí ñ ãðàìîòà çà ïðèíîñ â ðåãóëèðàíåòî íà õèùíèöèòå", ïîÿñíèõà îò ÑËÐÁ çà "Áúëãàðèÿ Äíåñ".








Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Å ãîëÿìî ãåðîéñòâî, íÿìà ùî !!! ðŸ˜ 
-1
 
 
Òúï ñåëÿíäóð,âúëêà å òîëêîâà âàæåí çà ïðèðîäàòà êîëêîòî è îâöàòà
+1
 
 
Ñåãà êúäå ñà çàùèòíèöè êó÷êàðè-ÿ áðçî ñå ðàçìúðäàòå
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Þíè 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Âèæ îùå:
Äåâíåíêà ñ îïòèìèñòè÷íà ïðîãíîçà: Äî 7 ãîäèíè Áúëãàðèÿ ùå å ñðåä íàé-ïðîñïåðèðàùèòå äúðæàâè â Åâðîïà!
10:02 / 29.06.2020
Ñòðàøíè ïîðàæåíèÿ ñëåä ìîùíàòà áóðÿ, âðúõëåòÿëà èçíåâèäåëèöà Âàðíà!
14:09 / 30.06.2020
Ïàê ìíîãî çàðàçåíè âúâ Âàðíà è îáëàñòòà
08:02 / 29.06.2020
Ãîäèíà ñëåä óæàñÿâàùàòà òðàãåäèÿ â Ìîðñêàòà ãðàäèíà, ðîäèòåëèòå íà Ðàäîñëàâà èñêàò íàé-òåæêîòî íàêàçàíèå çà Êðåöó
08:25 / 29.06.2020
Ä-ð Àíà Áàåâà: Ïîâå÷åòî çàáîëåëè îò êîðîíàâèðóñ âúâ Âàðíà ñà ìëàäè õîðà
10:27 / 29.06.2020
Çâåðñêè ïîðîé, áóðÿ è ãðúìîòåâèöè íàä Âàðíà!
13:38 / 30.06.2020
Äåòå îò äåòñêà ãðàäèíà âúâ Âàðíà å ñ êîðîíàâèðóñ, çàòâàðÿò ãðóïàòà!
08:36 / 30.06.2020
Àêòóàëíè òåìè
Ïðåñòðåëêà ïî áóë. "Ãåíåðàë Êîëåâ" èçïëàøè âàðíåíöè
ÒÂ è øîó ñåçîí 2019/2020 ã.
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Ëÿòî 2020 ã.
Óáèõà 80-ãîäèøåí ìúæ â äîìà ìó â Áåëîñëàâ!
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Âàðíà è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Êàê ñå ñïðàâÿ Îáùèíà Âàðíà ñ îâëàäÿâàíåòî íà ïîñëåäèöèòå îò ïðîëèâíèòå äúæäîâå?
Ìíîãî äîáðå
Äîáðå, íî ìîæåøå è ïî-äîáðå
Íå ñå ñïðàâè
Ïúëíà òðàãåäèÿ
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Åêèï
Ïðàâèëà
Âàðíåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
Ôóòáîë íà æèâî ïî òåëåâèçèÿòà
©2008 - 2019 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Varna24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Varna24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Varna24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: