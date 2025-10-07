След силен дъжд тази вечер във Варна два от автоподлезите са временно затворени за движение, тъй като са наводнени, съобщиха от дирекцията на полицията в крайморския град. В подлеза "Шипка“ има един закъсал автомобил. Пострадали хора няма.Затруднено е движението по крайезерния път в града, както и в района на "Карантината“ в квартал "Аспарухово“ , предаде БТА.