Двама са министрите, които влизат в Здравната комисия на парламента, разбра ФОКУС. Решението бе прието от Народно събрание на 25 февруари 2026 г. и е обнародвано в "Държавен вестник“ днес.

Става въпрос за министърът на здравеопазването от кабинета "Желязков" доц. Силви Кирилов и колегата му в социалния ресор Борислав Гуцанов.