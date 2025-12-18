Двама души получиха шанс за нов живот, след като близките на 22-годишна жена взеха благородното решение да дарят нейните органи. Донорската ситуация бе реализирана от екип на МБАЛ - Силистра АД, с координатор д-р Радослав Неделчев.Екипаж от състава на Военновъздушните сили на Българската армия със самолет "Спартан“ изпълни успешно задача по осигуряване на въздушен транспорт на медицински екипи, които експлантираха органите.В резултат на това в УМБАЛ "Александровска" медицински екип от Клиниката по урология, ръководен от доц. д-р Пламен Димитров, трансплантира бъбреци на двама мъже на 47 и 53 години. По медицински причини други органи не бяха трансплантирани.Според информация от лечебните заведения пациентите са в добро общо състояние и остават под лекарско наблюдение в реанимация.Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция “Медицински надзор" изразяват искрени съболезнования към близките на донора и дълбока благодарност за тяхното благородно решение, взето в труден момент, да спасят човешки животи. Благодарност се изказва на Министерство на отбранатаи на екипите на лечебните заведения.