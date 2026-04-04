С постановление на прокурор от Районна прокуратура-Кюстендил, Териториално отделение – Дупница, за срок до 72 часа са задържани С.В., на 52 години, и Б.М., на 56 години - обвиняеми по досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 234, ал. 3, т. 3, вр. ал. 2, пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2 от НК - незаконно държане с цел разпространение на тютюневи изделия без акцизен бандерол в големи размери, съобщават от прокуратурата, цитирани от ФОКУС.

До задържането на двете лица се е стигнало в резултат на акция, проведена от ГД "Гранична полиция“ на 02.04.2026 г. Тогава в складови бази на Северна промишлена зона на територията на гр. Дупница е била разкрита високотехнологична база за производство и съхранение на цигари без акцизен бандерол. Големи количества от незаконно произведената стока са били открити и в с. Кривина, област София.

Деянието, за което С.В. и Б.М. са обвинени, е наказуемо с лишаване от свобода за срок от 2 до 8 години.

Предстои наблюдаващият прокурор да внесе в Районен съд-Дупница искане за вземане на мерки за неотклонение "задържане под стража“ спрямо обвиняемите.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.