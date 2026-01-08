Две българки са задържани в Скопие за серия кражби
Смята се, че двете жени са извършили няколко престъпления – кражба по член 235, ал. 1 от Наказателния кодекс на Северна Македония.
От МКД съобщават, че става въпрос за кражба на банкови карти и портфейли.
