Основната прокуратура (OJO) в Скопие е започнала производство срещу двама български граждани, които са заподозрени в извършване на множество кражби, пише МКД.Смята се, че двете жени са извършили няколко престъпления – кражба по член 235, ал. 1 от Наказателния кодекс на Северна Македония.От МКД съобщават, че става въпрос за кражба на банкови карти и портфейли.