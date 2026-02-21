Две общини обявиха частично бедствено положение заради обилните дъждове
©
"Ще се постараем да обявяваме своевременно положението", обещаха от общината и добавиха, че насроченият за днес празник - Трифон Зарезан в село Обручище се отменя!
Пътят, който свързва Гълъбово със селата Искрица, Медникарово, Мъдрец, Главан, Помощник и минава през село Обручище е проходим.
В момента, в село Обручище са наводнени 4 къщи и стопанският двор.
2 моста са наводнени, които са ниски на р. Соколица и р. Кумлия минаващи през село Обручище! Те са обезопасени със сигнални ленти и от там преминаването е забранено!
Нивото на реките продължава да се покачава. Към момента, язовирът в село Мъдрец не е преминал преливника.
ФОКУС припомня, че по-рано днес частично бедствено положение за седми път от началото на годината обяви и община Ардино.
Още по темата
/
Властите успокоиха: Язовирите в страната са с достатъчен свободен обем. В опасните точки има екипи
14:36
АПИ припомни денонощния телефон, от който граждани и фирми да получат актуална информация за обстановката във всяка точка
11:27
Още от категорията
/
Токсиколог за медикамента, открит в кръвта на Калушев: В миналото той се е използвал за лечение
10:54
Сигнали за поскъпване след въвеждането на еврото: В стола на български университет и в Рилския манастир
09:42
Сметката за телефон: Ще си плащаме като попове, защото с монополистите на глава няма да излезем
09:04
Производителите на плодове и зеленцуци искат спешна среща с новия министър –продължава източването на европейски и национални средства
20.02
Зорница Илиева: Разделението сред обществото в Турция е стигнал етап, в който не се знае как ще избухне
19.02
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.