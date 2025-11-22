Сподели close
Зимата наближава, но днешните температури в почти цялата страна са пролетни. Това показа справка на Plovdiv24.bg в сайта на НИМХ.

Към 14.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:

- София 18 градуса

- Пловдив 20 градуса

- Варна 19 градуса

- Бургас 22 градуса

- Русе 12 градуса

- Стара Загора 21 градуса

- Благоевград 17 градуса

В най-южния ни морски град Ахтопол температурата достигна дори до 24 градуса - два пъти повече от тази в Русе например. В Плевен и Кнежа пък е едва 10 градуса над нулата.