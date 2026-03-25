Двойно повече от предходните избори: Близо 61 хиляди са подадените електронни заявления за гласуване извън страната
Най-голям брой заявления са регистрирани за Турция – 15 536. Следват Обединеното кралство с 10 471 и Германия с 8 095 подадени заявления.
Крайният срок за подаване на електронни заявления за гласуване в чужбина изтече в 24:00 часа българско време на 24 март 2026 г.
До 28 март ЦИК трябва да определи броя на избирателните секции и местата, на които те ще бъдат разкрити.
Съгласно последните изменения в Изборния кодекс, в държавите извън Европейския съюз броят на изборните секции е ограничен до 20.
Още от категорията
/
Изпълнителният директор на Българската петролна и газова асоциация: Това е най-сериозната криза
09:15
АСП отвори процедурата: Ето как ще се кандидатства за компенсации за високите цени на горивата
24.03
Председателят на Сдружение "Обединени български животновъди": България е разграден двор за некачествени храни
24.03
Биков: Когато няма какво да кажеш, обикновено казваш, че ще се бориш с олигархията. Това е доста абстрактно намерение
24.03
Голяма наша банка: На тези дати плащанията с карти, преводите и о...
22:44 / 24.03.2026
Експерт: Има приет пакт в ЕК, който дава възможност 50% от консум...
21:47 / 24.03.2026
