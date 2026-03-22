Дядо Ганчо, който е на почти 101 години: Лягам си в 21:15 часа, не ям солено и тлъсто, но пия червено вино
Започва работа през 1951 година
След като завършва "Френска филология" и "Педагогика" в Софийския университет, Ганчо Йончев започва работа като учител през далечната 1951 година в гимназията в родния си град Сухиндол.
"На 32 години съм преподавал френски, "Психология и Логика", сподели той пред BG on Air.
За тежките моменти в живота
Преживял тежки моменти и житейски перипетии, днес стогодишният Ганчо Йончев е сам на този свят.
"От първата съпруга, която почина съвсем млада - на 32 години, аз овдовях със седемгодишно момченце. Принудих се да потърся другарка в живота си - една моя колежка, с която преживяхме цели 59 щастливи години. Почина след катастрофа", допълни Йончев.
Неговото семейство днес са личният му асистент и приятелите от пенсионерския клуб, с които играят шах и табла.
"Приемат ме като възрастен роднина и полагат големи грижи за мен - всяка сутрин ме пита как съм, кара ме в клуба, където убивам самотата, гледам как играят карти", разкри още столетникът.
Почивката е част от рецептата за дълголетие
Рецептата за дълголетия за дядо Ганчо е активна физическа и умствена дейност, умерен режим на хранене и почивка.
"Не съм очаквал да живея сто години. Съдбата така е решила. Лягам си в 21:15 часа - слушам последните новини и си лягам. В последните години спазвам добър хранителен режим, като не употребявам много солено, не употребявам тлъсто. Позволявам си чашка- две червено вино", призна той.
Днес той се радва на голямо уважение от съгражданите си и бившите си ученици. А преди три години бе удостоен със званието "Почетен гражданин на Сухиндол".
