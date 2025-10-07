ЗАРЕЖДАНЕ...
Джартов: Имаме само един хотел в Лозенец, който е залят с вода
Директорът на пожарната Александър Джартов заяви, че за това денонощие има 58 сигнала за произшествия, 24 от тях са свързани с метеоролигчините условия. От тях 23 са за паднали дървета и клони, един от тях е за отводяване.
"По неофициална информация имаме залети територии на територията на с. Лозенец и курортен комплекс "Нестинарка". В "Нестинарка" водите са се оттекли, в Лозенец имаме само един обект, който е хотелски комплекс, чиято двойна площ и басейн са залети с вода", разказа още той.
Джартов обясни, че ще започнат действа по отводняване, след като бъде преустановен притока. И добави, че няма опасност за хората към момента.
"39 населени места са все още без въстановено електрозахранване, сутринта бяха 51. За момента може да кажем, че няма усложняване на обстановката. Не се налага евакуация никъде", коментира директорът на пожарната.
По думите му няма критични точки в страната, които да представяват опасност за населението.
