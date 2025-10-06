Системата BG-ALERT беше задействана многократно и работи, както е очаквано. За да може да бъде използвана тази система е необходимо да имаме информация т.е. съответните кметове да дават информация, когато се случват определени събития или обстоятелства, това заяви главен комисар Александър Джартов - директор на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението"."Когато беше най-натоварено в петък имахме около 300 човека на терен в цялата страна. В Елените бяха 10 екипа с повече от 20 служители, които оказваха помощ на гражданите. Те винаги рискуват живота си в такива обстоятелства".Главен комисар Джартов обясни, че се съобразяват с прогнозата за времето.В рисковите места ще бъде осигурено подсилено дежурство. Цялата техника ще бъде тествана и ще бъдат правени обходи. Нашите екипи са винаги в готовност, заяви той. Допълни, че не разполага с информация за хора, които не желаят да бъдат евакуирани."Последно колегите работиха на територията на община Трън като бяха разчистени всички пътища от паднали дървета. Нямахме информация за хора, чиито живот е застрашен, но независимо от това в продължение на няколко денонощия работиха там".Джартов поясни още, че липсва на този етап информация за язовири, които са потенциално опасни.Има нужда от доброволци, каза той пред БНТ."Особено в такива ситуации ние още от петък сме във връзка с колегите от Националната асоциация на доброволците. Така, че чрез тях и чрез съответните общини всеки, който иска да бъде доброволец може да осъществи контакт с нас, за да му бъдат дадени указания".