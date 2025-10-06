ЗАРЕЖДАНЕ...
Джартов: Нашите екипи са винаги в готовност
"Когато беше най-натоварено в петък имахме около 300 човека на терен в цялата страна. В Елените бяха 10 екипа с повече от 20 служители, които оказваха помощ на гражданите. Те винаги рискуват живота си в такива обстоятелства".
Главен комисар Джартов обясни, че се съобразяват с прогнозата за времето.
В рисковите места ще бъде осигурено подсилено дежурство. Цялата техника ще бъде тествана и ще бъдат правени обходи. Нашите екипи са винаги в готовност, заяви той. Допълни, че не разполага с информация за хора, които не желаят да бъдат евакуирани.
"Последно колегите работиха на територията на община Трън като бяха разчистени всички пътища от паднали дървета. Нямахме информация за хора, чиито живот е застрашен, но независимо от това в продължение на няколко денонощия работиха там".
Джартов поясни още, че липсва на този етап информация за язовири, които са потенциално опасни.
Има нужда от доброволци, каза той пред БНТ.
"Особено в такива ситуации ние още от петък сме във връзка с колегите от Националната асоциация на доброволците. Така, че чрез тях и чрез съответните общини всеки, който иска да бъде доброволец може да осъществи контакт с нас, за да му бъдат дадени указания".
