Джартов: При пожар в жилищни сгради по-безопасно е хората да останат в домовете си
По думите му от подобни трагедии трябва да се извличат ясни уроци, като най-важният е хората да не се поддава на паника, тъй като тя често води до фатални решения. В момента продължават процесуално-следствените действия по изясняване на обстоятелствата около инцидента в столичния квартал "Свобода".
Джартов обясни, че при пожари в жилищни сгради често по-безопасният вариант е хората да останат в апартаментите си, вместо да се опитват да напускат сградата през задимени стълбища.
"Когато гражданите забележат дим в стълбищната клетка, да не навлизат в нея. Изключително трудно е без защитни средства те да преодолеят този дим, защото не знаят колко етажа надолу продължава. В случая е по-безопасно да се затворят в самите апартаменти. Ако е необходимо, да излязат на тераса, която не е засегната от дима, да влязат в банята, да пуснат водата, да уплътнят вратите.“
Директорът на пожарната уточни още, че в големите градове екипите реагират бързо и пристигат на мястото на инцидента в рамките на няколко минути.
"Ако е необходима евакуация, колегите на място ще ги придружат със съответните защитни средства.“
Той подчерта, че в първите минути при възникване на пожар хората могат да реагират ефективно, ако разполагат с пожарогасител, като за домашна употреба най-подходящи са тези с въглероден диоксид.
Джартов предупреди за опасността от неправилното гасене на мазнина.
"Имаме случаи, в които жени се опитват да гасят запалена мазнина с вода – това е абсолютно противопоказно. На практика така огънят се разпространява изключително бързо.“ Той препоръча покриване на тигана с метален похлупак или влажна памучна кърпа, като синтетични материали са забранени.
Електрическите уреди и зарядните устройства също крият риск.
"Високопотребяващи уреди трябва да се включват директно в контактите. Зарядни устройства за телефони или други прибори не бива да се оставят без наблюдение. Цяла нощ зареждане не е препоръчително, защото с течение на времето се получават повреди, които могат да предизвикат пожар.“
Джартов подчерта пред БНТ и значението на свободните общи пространства в жилищните сгради - използването им за складови площи е забранено.
Относно противопожарни системи в жилищата, главният комисар препоръча инсталиране на датчици за дим или въглероден оксид във всеки апартамент.
"Те струват около 30–40 лева и сигнализират на съседите при пожар, което може да спаси живот. Това е препоръчително, но не е задължително по закон.“
Джартов сподели, че няма правомощия да осъществява контрол в частни домове без сигнализация или съдебно разрешение, но подчерта, че в обществени сгради и предприятия проверките са задължителни.
