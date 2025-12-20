Джебчийка от класа: Българка има над 100 ареста в Мадрид
Елеонора попада в полезрението на Алекс и Хавиер от гражданския патрул в Мадрид, които я хващат в крачка при опит за кражба на телефон от нищо неподозиращ турист. Според доброволците, българските джебчии са специалисти именно в магазините за дрехи, автобусите, асансьорите и гарите. Те започват своята "кариера“ още в ранна възраст, често като част от организирани престъпни групи или фамилии.
Статистиката за Елеонора е шокираща: само в Мадрид тя е била арестувана повече от 100 пъти. Въпреки това младата жена не е прекарала нито един ден зад решетките. Причината е законова вратичка в Испания - ако стойността на откраднатото е под 400 евро, се налага единствено глоба.
"Глобите са нищожни - около 200-300 евро. Те често казват, че нямат пари, не плащат и просто си тръгват без затвор“, разказват от гражданския патрул.
Според разследването, тези групи могат да генерират между 2000 и 3000 евро чиста печалба на ден.
"Таргетират туристи, които носят по 500-600 евро в себе си. Ако имат 5 или 6 успешни удара, парите веднага се изпращат в България за покупка на големи къщи. Контрол на практика няма“, споделят информирани източници.
Освен от кражбите, джебчийските групи пестят и от битови разходи, възползвайки се от специфичното испанско законодателство. Те често се нанасят незаконно в празни жилища, откъдето съдът не може да ги изгони в продължение на една или две години, особено ако имат деца. Така те живеят напълно безплатно, докато "работят“ по улиците.
Проверка на NOVA по личните документи на Елеонора ни отвежда в Радомир. На посочения адрес откриваме поддържана къща с нова дограма и нов покрив, високи порти и катинар. В двора се виждат детски играчки и барбекю, но хората ги няма.
Съседите в Радомир не общуват с фамилията, но слуховете са публична тайна. "Тях ги няма, по чужбина са. Казват, че Елеонора е джебчийка - 100 на 100 е вярно, така се чува от хората“, споделя съседката Росица. Други местни жители разказват, че семейството принадлежи към известен ромски клан - Кардараши.
Въпреки че патрулите в Мадрид забелязват лек отлив на български и румънски групи в столицата, това не означава, че те са спрели дейността си. "Елеонора днес е в Мадрид, утре в Барселона, после в Лондон, Амстердам, Париж или Италия“, казват Алекс и Хавиер.
Нищо не може да ги спре, защото са навсякъде в Европа. Снимките на едни и същи лица се разменят между граждански групи и полицейски служби от Германия до Нидерландия, но организираните групи просто сменят града и държавата, продължавайки своя бизнес безнаказано.
