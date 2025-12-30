ЕЦБ отбелязва присъединяването на България към еврозоната със светлинна инсталация
България ще въведе еврото като официална валута от 1 януари 2026 г., след като изпълни всички критерии за членство и получи одобрение от Европейския съвет и Европейската централна банка.
А президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард отброява приемането на еврото в страната ни.
Още по темата
/
При притеснения: Институциите, към които да се обръщаме от 1 януари, при нарушения, свързани с еврото – много са
30.12
МС реши: Тарифата за таксите на Центъра за оценка на риска по хранителната верига в съответствие с изискванията за въвеждане на еврото
30.12
Ето на какви цени в евро ще пълним хладилника след 2 дни: Хлябът ще е около 0,76 евро, сиренето ще е около 4,85 евро, а бананите само 1 евро
30.12
Панделиева: Явно най-доброто, което на този етап се случи в България е, че са извадени дълбоко скрити парички
30.12
Икономист: Не разбирам защо хората бързат да обменят парите си, няма смисъл от дълги опашки преди 1 януари!
30.12
Предупредиха ни: До 5 януари ще имаме проблем с плащането на битовите сметки. Дано не ни спрат тока и други услуги
29.12
Йордан Тодоров: Държавата губи до 250 млн. лв. годишно от лошо уп...
20:52 / 30.12.2025
Множество евакуирани заради пожар в блок в София
20:53 / 30.12.2025
Интензивно разпространение на грип в страната: Здравното министер...
20:30 / 30.12.2025
Климатолог: Войните в Украйна и Газа със сигурност повлияха на кл...
19:19 / 30.12.2025
Централните банки в цялата еврозона ще обменят безплатно левове в...
18:50 / 30.12.2025
В навечерието на Новата година! Километрични колони от автомобили...
18:51 / 30.12.2025
