вряза с колата си в автобус на градския транспорт в София.
ЕЦТП призовава Министерството на транспорта в лицето на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" незабавно да информира обществото ясно и конкретно как е получил свидетелството си за правоуправление на моторно превозно средство (СУМПС) водачът, причинил тежката катастрофа с жертва в София.
Те поискаха по-конкретно "къде и кога е положил изпити".
От ЕЦТП обясниха, че от години се наблюдават много сериозни пропуски в процеса на обучение за СУМПС.
"И не осъзнаваме, че е в общ интерес всички по веригата да носят отговорност - от обучаващия, през изпитващите и вашия водач, до контрола", казаха още оттам.
"Фокус" припомня, че един пътник е загинал, а други шест са пострадали. Трима от тях са с опасност за живота.
