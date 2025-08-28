Европейският център за транспортни политики внесе официално предложение до Министерство на транспорта и съобщенията – представители на неправителствени организации да участват като независими наблюдатели в проверките на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“.От ЕЦТП смятат, че новата мярка ще повиши повече прозрачността на проверките, ще донесе повече доверие и ще даде възможност за обмен на опит между държавата и гражданските организации."По този начин ще се засили партньорството в общата кауза за по-безопасни пътища и ще се даде ясен знак за ангажираността на България към визията "Нулева смъртност“ на Европейския съюз", допълват от ЕЦТП