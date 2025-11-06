ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
©
"Фокус" публикува целия текст без редакторска намеса:
Изразяваме дълбоко възмущение от факта, че днес, години след пътнотранспортното произшествие, при което Максим Стависки отне човешки живот и причини тежки увреждания на друго младо момиче, същият човек продължава да се изявява публично като организатор на спортни събития и турнири, представяни като прояви на спортен дух, мотивация и младежко вдъхновение.
В случая с организирането на "Club Denkov & Staviski Cup“ не става дума просто за спортна инициатива, а за дълбоко морално противоречие. Да се провеждат състезания и кампании, свързани с името на човека, който е причинил смъртта на пътя след употребата на алкохол, обществото ще бъде принудено да означава да забрави болката на пострадалите и да приеме, че човешкият живот може да бъде пренебрегнат, когато изпълнителят е известен или успял.
Не поставяме под въпрос правото на никого, за да се опитаме да удължим живота си, но категорично заявяваме, че истинското изкупление не можем да се завършим в спортни прояви, средно лице или опит за реабилитация чрез публичен имидж. Истинското изкупление започва с признание, с дълбоко осъзнаване на тежестта на стореното и с активна работа в полза на жертвите и на каузата за пътна безопасност.
Днес, вместо да видим ангажираност с превенцията на пътните произшествия и с подкрепата на пострадалите, ставаме свидетели на събитията, които поставят в центъра си едно име, натоварено с трагедия, без това да бъде придружено от морално или обществено послание. Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя, и за всички, вярват, че справедливостта трябва да има съдържание, а не формалност.
Няма присъда, която да върне изгубения живот. Но обществото има нужда от усещане за справедливост, за отговорност и за морална граница, която не може да се прекрачва в името на имидж, популярност или бизнес интерес.
Призоваваме властите, медиите и обществените организации да проявят чувствителността към подобни прояви, които променят ценностите на отговорността и солидарността с циничната идея, че времето лекува всичко. Времето не лекува – то просто показва, че има съвест.
"Фокус" припомня, че по-рано темата кометира и общественикът и писател Иво Сиромахов, който попита: Възможно ли е такова гнусно падение? Какво ще обясните на семействата на убитото момче и осакатеното момиче?
Още от категорията
/
The Independent: България се готви да "конфискува" бургаската рафинерия "Лукойл", докато Путин нарежда ядрени изпитания
14:09
Определен тип служители у нас получават безплатна храна на работното място. От 2026 г. средствата за това се вдигат двойно
11:57
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.