ЗАРЕЖДАНЕ...
ЕК очаква от България позиция за казуса с "Лукойл"
©
Това са съобщили пред БНР източници от Брюксел. От Комисията внимателно наблюдават ситуацията и оценяват заедно със страните членки и Международната агенция по енергетика влиянието на мерките на САЩ. От Брюксел са влезли в контакт с отделните държави, сред които и България, за да получат повече информация.
Засега в Комисията не разполагат с данни за непосредствено отражение на американските санкции върху страните членки. В съответствие с европейското законодателство тези държави разполагат с достатъчно запаси от петрол най-малко за 90 дни.
От Комисията са готови да свикат при необходимост извънредна среща на Групата за координация в областта на петрола. Редовната ѝ среща е насрочена за 12 ноември.
Още по темата
/
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
07:34
Бивш министър на енергетиката: Въпросът с рафинерията в България е всичко друго, но не и безобиден въпрос
27.10
Димитър Ганев: Повишаващи социалното напрежение предизвикателства се изправят пред властта - цените, бюджетът и казусът с "Лукойл"
27.10
Георги Георгиев за санкциите срещу "Лукойл": До края на годината няма поводи за притеснение, държавата има план
26.10
Никола Стоянов за санкциите на Тръмп срещу "Лукойл" и "Роснефт": Целта е Путин да седне на масата за преговори
26.10
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
26.10
Политологът Светлин Тачев за "Лукойл": Ако няма решение до 21 ноември, най-лошият сценарий е недостиг на горива
24.10
Костадинов: Сега правителството не трябва да мисли как да открадне бизнеса на "Лукойл", а да направи така, че да запази рафинерията у нас
24.10
Още от категорията
/
Радев: Приоритет е изграждането на съвременни отбранителни способности, именно затова проведох среща с изпълнителния директор на "Райнметал" през февруари
20:01
Бойко Борисов: Имаме 3% заложено. Кое е по-важно – еврозоната на 1 януари или отново да си говорим кой на кого е дал пари?
16:24
Зам.-министърт на транспорта: България работи с Румъния и Гърция по общи проекти, които предложи за европейско финансиране
16:18
Гуцанов за насилието над деца: Трябва да се влезе в Сливен, Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Ямбол и Бургас
16:14
Атанас Атанасов: В доклад на САЩ се говори за руски заговор за убийството на шефа на "Райнметал" Армин Папергер
16:12
Зам.-министърът на на младежта и спорта: Младите хора трябва да растат в сигурна среда, където насилието няма място
15:50
Покрай казуса със заплатите във ВСС, стана ясно колко взимат депутатите, президентът, шефовете на службите и магистратите – вижте ги
12:52
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.