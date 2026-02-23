Стоил Цицелков е наложена петгодишна забрана за участие в мисии за наблюдение на избори на ЕС. Санкцията е заради неспазване на Кодекса за поведение по време на мисия през 2020 г.
На заседание днес ЦИК поиска министърът на външните работи Надежда Нейнски да попита ЕК за забраната на Стоил Цицелков, за да се изяснят причините за наложеното ограничение. Цицелков не подаде молба за напускане на Обществения съвет към ЦИК, както го призова председателят Камелия Нейкова. След като обаче той отказа да си тръгне сам, а от ЦИК, чрез външното ни министерство, изпратиха писмо до Европейската комисия по случая.
"По света и у нас" днес получи обяснение от ЕК по казуса на запитване, отправено миналата седмица. От него става ясно, че заради неспазване на Кодекса за поведение по време на мисия като наблюдател през 2020 година, на Цицелков е била наложена 5-годишна забрана да участва в мисии за наблюдение на избори на ЕС.
Надежда Нейнски, служебен министър на външните работи: "ЦИК е поискал. Аз не съм видяла писмото по разбираеми причини, тъй като съм тука. Това, което аз знам, че Комисията излезе със становище по този въпрос. Ще видя писмото и ако трябва да се предприемат някакви мерки по искането на ЦИК, ще бъдат предприети."
говорител на ЕК за БНТ: "Потвърждаваме, че след мисия като наблюдател през 2020 г., заради неспазване на Кодекса за поведение, приложим при всички мисии за наблюдение на избори, на г-н Стоил Цицелков е наложена забрана за 5 години да участва в мисии за наблюдение на избори на ЕС."
