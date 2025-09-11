ЗАРЕЖДАНЕ...
ЕК посочи българска докторантка като един от примерите за успешни млади европейци
©
Халачева е носител на престижната Google DeepMind стипендия и е включена в списъка на Forbes Bulgaria "30 под 30“ (2024). Нейните изследвания са в областта на 3D компютърното зрение и роботиката със специален фокус върху това как автономните роботи възприемат и взаимодействат с околната среда. Тя и екипът ѝ прилагат отворен подход към научните изследвания, насърчавайки глобалното сътрудничество и иновациите.
Успехите на младите изследователи се подкрепят с осигуряване на необходимата среда и финансиране – INSAIT и София Тех Парк инвестират 90 милиона евро европейски средства в създаването на AI фабрика, която ще ускори развитието на изкуствения интелект и ще подпомага новото поколение изследователи.
Още от категорията
/
Протестиращ срещу новия предмет в училище: Религията е последното нещо, което трябва да се набива в главите на децата
10.09
Проф. Огнян Минчев: Русия мобилизира всичките си ресурси, като очевидно създава заплаха за сигурността на Източна Европа
08.09
Мая Манолова: Изравнителните сметки за парно са незаконни, формулата за сградна инсталация е спряна от съда
08.09
Доц. Стефан Шивачев: Съединението е всенародно дело, подготвяно в абсолютна тайна и с участието на държавниците
08.09
Пламен Милев: Заменянето на парите в брой с дигитална валута ще доведе до по-голям контрол на абсолютно всичко
08.09
Д-р Цанков: В следващите 3 г. на места изобщо няма да има спешна помощ, ако продължава да има недостиг на лекари
08.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.