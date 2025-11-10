Politico.
Като отстъпва по чувствителни въпроси, влиятелният изпълнителен орган на ЕС се стреми да неутрализира заплахата от мнозинството от законодателите в Парламента да отхвърлят плана ѝ за финансиране на Европейския съюз на стойност 1,8 трилиона евро.
Ходът на Комисията идва часове преди ключова виртуална среща в понеделник между председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския парламент Роберта Мецола и датския премиер Мете Фредериксен, чиято страна е ротационен председател на Съвета на ЕС.
Събирането в понеделник е последен опит за постигане на компромис на фона на все по-напрегнатите отношения между Парламента и Комисията. Новият бюджет изисква одобрение от Парламента, преди да влезе в сила през 2028 г.
Предлагането на промени в собственото бюджетно предложение от Комисията е изключително необичайно – и е отговор на натиска от четирите партии, които съставляват традиционното центристко мнозинство в Парламента.
