Европейската комисия прекрати производство за установяване на нарушение срещу България във връзка с качеството на въздуха. Това става, след като България предприе мерки във връзка с превишаването на пределно допустимите стойности за серен диоксид (SO2), определени в Директивата за качеството на въздуха (INFR (2009) 2135).Делото беше образувано през 2009 г. с цел България да намали нивата в атмосферния въздух на серен диоксид — замърсител от промишлени инсталации, който може да причини дихателни проблеми и да влоши сърдечносъдовите заболявания.През юли 2019 г. Комисията предяви иск срещу България пред Съда на ЕС. Решението на Съда от 12 май 2022 г. потвърди, че пределно допустимите стойности за SO2 в югоизточния район са били системно превишавани в продължение на няколко години след присъединяването на България към ЕС и че България не е предприела подходящи мерки, за да бъде периодът на превишаване възможно най-кратък.След решението на Съда от 2022 г. българските органи предприеха мерки за намаляване на емисиите в югоизточната зона, където се намират четирите най-големи топлоелектрически централи в България. През януари 2023 г. България прие и изменения в националното законодателство, за да се предвиди предаване на данни в реално време.След решението на Съда на ЕС българските органи приеха и други превантивни мерки – като засилен контрол и инструкции за намаляване на емисиите в случай на регистрирани превишения и неблагоприятни метеорологични условия.Проверените данни за качеството на въздуха, докладвани от България, показват, че страната е постигнала съответствие с дневните и почасовите пределно допустими стойности на SO2 в продължение на три последователни години — 2022 г., 2023 г. и 2024 г.Този резултат, заедно с мерките, предприети за постигането му, водят Комисията до заключението, че България е адресирала по подходящ начин опасенията, установени от Съда на ЕС през май 2022 г.Всички текущи процедури за нарушаване европейското законодателство могат да бъдат открити на следната страница.