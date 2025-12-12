България ще бъде член на еврозоната от 1 януари. Това потвърди на брифинг говорител на Европейската комисия. България ще приеме еврото въпреки оставката на кабинета "Желязков" и искането за отсрочка от страна на "Възраждане".Има критерии, които трябва да бъдат изпълнени, което България вече е направила. Всички критерии са изпълнени. Всички решения са взети и затова на 1-вия януари догодина България ще стане част от Еврозоната. Влизането на 1-ви януари е сигурно, независимо как политическата ситуация се развие. Необходимите решения са били взети и остават в сила. Това заяви Балаш Уйвари, говорител на Европейската комисия.