ЕК увери: България ще бъде член на еврозоната от 1 януари, изпълнени са всички критерии
Има критерии, които трябва да бъдат изпълнени, което България вече е направила. Всички критерии са изпълнени. Всички решения са взети и затова на 1-вия януари догодина България ще стане част от Еврозоната. Влизането на 1-ви януари е сигурно, независимо как политическата ситуация се развие. Необходимите решения са били взети и остават в сила. Това заяви Балаш Уйвари, говорител на Европейската комисия.
