ЕНЕРГО-ПРО въведе нова безплатна дигитална услуга, която изпраща персонални известия по имейл за планирани прекъсвания на електрозахранването. Услугата е част от стратегията на компанията за дигитална трансформация и автоматизация на услугите – от подаване на сигнали за аварии до проследяване на потреблението и плащане на сметки, съобщават от компанията.Целта е клиентите да могат да планират по-лесно ежедневието си, особено когато работят от вкъщи, гледат деца или използват електроуреди, които не бива да спират неочаквано. Известията се изпращат в реално време, като са съобразени с конкретния имот на клиента.ЕНЕРГО-ПРО препоръчва на всички битови и бизнес клиенти да актуализират своя имейл адрес чрез сайта update.energo-pro.bg или в центровете за обслужване.Компанията планира да продължи да развива дигитални решения, насочени към улесняване на достъпа до информация и оптимизиране на обслужването.За повече информация клиентите могат да посетят сайта energo-pro.bg или да се свържат на телефони 0700 161 61 и 0700 359 10 (24/7).