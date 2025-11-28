Депутатите от Европейския парламент гласуваха за опростяване на законодателството на ЕС относно обезлесяването, което беше прието през 2023 г., за да се гарантира, че продуктите, продавани в ЕС, не са с произход от обезлесени земи.В сряда Парламентът гласува за целенасочени решения, които ще улеснят компаниите, глобалните заинтересовани страни, както и страните от ЕС и извън него, да прилагат Регламента на ЕС за обезлесяването. Това следва решението им на последното пленарно заседание да ускорят приемането на ново предложение от Комисията .Според позицията на Парламента, компаниите ще имат допълнителна година, за да се съобразят с новите правила на ЕС за предотвратяване на обезлесяването. Големите оператори и търговци ще трябва да спазват задълженията по този регламент, считано от 30 декември 2026 г., а микро- и малките предприятия - от 30 юни 2027 г. Това допълнително време е предназначено да гарантира плавен преход и да позволи прилагането на мерки за укрепване на ИТ системата , която операторите, търговците и техните представители използват за подаване на електронни декларации за надлежна проверка.Депутатите от Европейския парламент считат, че отговорността за подаване на декларация за дължима проверка следва да се носи от предприятията, които първи въвеждат съответния продукт на пазара на ЕС, а не от операторите и търговците, които впоследствие го предлагат на пазара.Промените, внесени от евродепутатите, ще намалят и задълженията за микро и малките оператори на първична търговия, които вече ще трябва да подават само еднократна опростена декларация.Парламентът поиска преглед на опростяването до 30 април 2026 г., за да се оцени въздействието на закона и административната тежест.Текстът беше приет с 402 гласа "за“, 250 "против“ и 8 "въздържал се“, съобщават от ЕП.Парламентът вече е готов да започне преговори с държавите членки относно окончателния вид на закона, който трябва да бъде одобрен както от Парламента, така и от Съвета и публикуван в Официален вестник на ЕС преди края на 2025 г., за да влезе в сила едногодишното отлагане.Опростеният регламент беше приет от Парламента на 19 април 2023 г. Той има за цел да се бори с изменението на климата и загубата на биологично разнообразие чрез предотвратяване на обезлесяването , свързано с консумацията в ЕС на какао, кафе, палмово масло, соя, дървесина, каучук, дървени въглища, печатна хартия и продукти от животновъдство.Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО) изчислява , че 420 милиона хектара гори – площ, по-голяма от ЕС – са били загубени поради обезлесяване между 1990 и 2020 г. Потреблението в ЕС е отговорно за около 10% от обезлесяването в световен мащаб . Палмовото масло и соята представляват повече от две трети от това.