ЗАРЕЖДАНЕ...
ЕРМ Запад с кампания "Животът струва повече от лайковете"
©
Кампанията цели да повиши информираността за реалните опасности от токов удар, падане и фатални инциденти, които могат да възникнат при подобни действия. С тревога се наблюдава нарастваща тенденция сред младите хора да търсят популярност чрез рискови предизвикателства, често вдъхновени от социалните медии.
Основните послания с хаштаг #StayAliveChallenge – "Животът струва повече от лайковете“, са:
· "Животът ти е по-ценен от всяко стори.“
· "Не си играй с напрежението – играй с въображението.“
· "Лайковете изчезват. Последиците остават.“
Кампанията е насочена към ученици на възраст между 8 и 18 години, както и техните родители и учители, които играят ключова роля в превенцията.
Тя ще включва образователни видеа и инфографики в TikTok, Instagram и YouTube, разпространение на печатни материали, партньорства с разпознаваеми сред тийнейджърите лица и други активности. Целта е постигане на повишена информираност и промяна в поведението, намаляване на инцидентите, свързани с електрически съоръжения, и създаване на култура на безопасност и отговорност сред младите хора.
ЕРМ Запад кани всички заинтересовани организации, институции, медии и създатели на съдържание да се включат като партньори в кампанията "Животът струва повече от лайковете“.
Още от категорията
/
Цитиридис: Звучи като промоция в "Кауфланд" – убиваш и излизаш от затвора в разцвета на силите си
09:54
Олег Асенов: Настъпи времето да отворим очите на камерите на тол системата за нарушителите на средна скорост
09:45
Vivacom пуска първия си 5G таблет и нов, още по-добър 5G смартфон с AI функции на изключително достъпни цени
03.09
Силви Кирилов: Готови сме за електронно издаване на всички здравни документи, необходими за началото на учебната година
03.09
Панделиева: Всичко свърши за майчицата, която просто е била на тротоара с мъничкото си момченце
03.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.