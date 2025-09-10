Kathimerini.
Комисията обяви, че е одобрила първия транш от нисколихвени заеми от общия бюджет на програмата в размер на 150 милиарда евро.
Инициативата има за цел да засили отбранителните способности на ЕС, като помогне на държавите членки да закупят и произведат отбранително оборудване.
Според Комисията 19 държави членки са кандидатствали за заеми по SAFE: Гърция, Кипър, Белгия, България, Чехия, Естония, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Финландия и Дания.
Програмата включва десетгодишен гратисен период за погасяване на заема, конкурентни лихвени проценти и опции за двустранни споразумения с трети държави за разширяване на допустимостта.
Гърция е кандидатствала за заеми в размер на 1,2 милиарда евро от програмата SAFE, предимно за укрепване на способностите си за противовъздушна отбрана.
