ЗАРЕЖДАНЕ...
EVN с важно съобщение към клиетните си
©
В телефонния център клиентите ще могат да получат само ограничена консултация и информация. Дейността на EVN офисите, включително Бизнес центровете, в посочения период също ще бъде с ограничени функции като ще са възможни само общи консултации и получаване на документи. Приемът на документи в офисите в тези дни няма да е възможен. В тази връзка съветваме клиентите да планират своите посещения в офиси така, че да не съвпаднат с упоменатия срок.
Обновяването на билинг системата ще позволи по-бърза обработка и обмен на информация и данни.
Още от категорията
/
Коли запречват входовете към служебния паркинг на парламента. Лена Бориславова обясни причината
08:30
Ивелин Михайлов: Ще пуснем сигнал срещу правосъдния министър в Европейската комисия по правата на човека
17.09
Държавата ще премести покъщнина и ще плаща част от наема на българи, готови да се върнат да работят и живеят в родината
17.09
Държавата ще премести покъщината и ще плаща част от наема на българи, готови да се върнат да работят и живеят в родината
17.09
Имотен брокер: Най-вероятно през 2026 г. купувачите ще могат да сключат по-добра сделка, отколкото в момента
17.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Психолог: У хората са се натрупали много тревоги, живеем отдавна ...
22:32 / 17.09.2025
Теменужка Петкова: Асен Василев доведе до колапс публичните финан...
21:33 / 17.09.2025
Георги Киряков: Няма съществен обществен ефект от вотовете на нед...
20:28 / 17.09.2025
Добрин Иванов: Имаме 2,5 пъти по-бърз растеж на минималната запла...
20:27 / 17.09.2025
МВнР с предупреждение за българите в Сърбия
18:10 / 17.09.2025
Полиция спря арогантен шофьор на АМ "Тракия"
18:09 / 17.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.