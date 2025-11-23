Ецио Гавацени за "сафаритата с хора": Богати мъже плащали по 300 000 евро, за да стрелят по цивилни, включително деца
Ето част от него:
- Можете ли да ни разкажете накратко какви данни сте събрали за този "лов на хора“ в Сараево и как започна разследването на прокуратурата?
- Данните, които събрах през последните две години, показват, че западни граждани – не само италианци, но и от други европейски държави – са плащали, за да стрелят по цивилни в Сараево. Това са хора с големи финансови възможности, предприемачи, които са се занимавали с този ужасяващ "туризъм“.
- Според Вас тези лица са действали самостоятелно или със знанието и подкрепата на политически или паравоенни структури?
Всички познаваме Караджич, осъден на доживотен затвор от съда в Хага. Ясно е, че ако съм турист от Италия, Германия или Франция и искам да стигна до хълмовете над Сараево, за да стрелям по цивилни, неизбежно трябва да премина през територия, контролирана от тези структури. А щом трябва да премина, значи трябва и да се споразумея с тях.
- Има свидетелства за "ценова листа“ – различни тарифи за мъже, жени и момичета. Имате ли информация по този въпрос?
- Мога да кажа, че едно "сафари“, продължаващо уикенд – тръгване в петък следобед и връщане в неделя вечер – е струвало между 200 и 300 хиляди евро по днешни цени. Предпочитаните мишени са били децата, които естествено са стрували повече. За тези хора най-желаният "трофей“ са били именно децата.
- Това разследване може ли да доведе до първи съдебни процеси срещу европейски граждани, участвали във военни престъпления като частни лица?
- Да. Престъплението, по италианското законодателство, е масово убийство, утежнено от низши подбуди. Това е престъпление, което не се погасява по давност.
- Един много личен въпрос: По време на работата Ви по тази тема случвало ли Ви се е да плачете? Имало ли е момент, който Ви разтърси емоционално?
- Когато разбрах, че "ловецът“ трябва да занесе у дома трофей – и осъзнах какъв точно е този трофей – тогава проумях дълбочината на пропастта, в която тези хора са паднали.
