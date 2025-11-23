Новината за образувано разследване за участия в "сафарита с хора“ в Сараево в началото на 90-те години шокира света. Италианската прокуратура е получила данни от журналиста Ецио Гавацени, който твърди, че сред заподозрените са богати мъже, плащали, за да стрелят по цивилни – включително по деца. По думите му участието в подобни варварски "екскурзии“ е струвало между 200 и 300 хиляди евро. Това заяви Гавацени в ексклузивно интервю за NOVA.Ето част от него:- Данните, които събрах през последните две години, показват, че западни граждани – не само италианци, но и от други европейски държави – са плащали, за да стрелят по цивилни в Сараево. Това са хора с големи финансови възможности, предприемачи, които са се занимавали с този ужасяващ "туризъм“.Всички познаваме Караджич, осъден на доживотен затвор от съда в Хага. Ясно е, че ако съм турист от Италия, Германия или Франция и искам да стигна до хълмовете над Сараево, за да стрелям по цивилни, неизбежно трябва да премина през територия, контролирана от тези структури. А щом трябва да премина, значи трябва и да се споразумея с тях.- Мога да кажа, че едно "сафари“, продължаващо уикенд – тръгване в петък следобед и връщане в неделя вечер – е струвало между 200 и 300 хиляди евро по днешни цени. Предпочитаните мишени са били децата, които естествено са стрували повече. За тези хора най-желаният "трофей“ са били именно децата.- Да. Престъплението, по италианското законодателство, е масово убийство, утежнено от низши подбуди. Това е престъпление, което не се погасява по давност.- Когато разбрах, че "ловецът“ трябва да занесе у дома трофей – и осъзнах какъв точно е този трофей – тогава проумях дълбочината на пропастта, в която тези хора са паднали.