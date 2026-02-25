Рая Назарян, предаде репортер на ФОКУС.
В резултат на подаденото заявление Даудов продължава мандата си като независим народен представител. Непосредствено преди това Едис Даудов положи клетва като депутат от листата на коалиция "Алианс за права и свободи“ в 18-и изборен район – Разград. Той влезе в парламента на мястото на Хасан Адемов за периода, в който последният изпълнява длъжността министър на труда и социалната политика в служебното правителство.
В решението на ЦИК се припомня, че съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България народен представител, който бъде избран за министър, временно преустановява правомощията си като депутат за срока на министерския си мандат и се замества по установения ред.
Едис Даудов се закле като депутат от АПС и малко по-късно напусна парламентарната група
