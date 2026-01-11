Една община в България обяви 12 януари за неучебен ден!
©
"Заради прогнозираните екстремни температури (до -14°C) и обявения жълт код, утре ще бъде неучебен ден за всички училища на територията на общината.
Здравето и безопасността на нашите деца са абсолютен приоритет. Рисковете от измръзване, заледявания и опасни ледени висулки при придвижването до училищата са твърде големи, за да ги пренебрегнем.
Взехме следните мерки:
Утре всички общински паркинги ще бъдат безплатни. Моля, използвайте ги, за да освободим уличните платна за преминаване на почистващата техника.
Всички служби работят денонощно. Десетки снегорини на "Еко Русе Груп“, "Пътинженеринг“, "Берус“ и техника на ОП "Паркстрой“ са на терен.
Почистват се приоритетно подходите към болници, Спешна помощ, спирки на градския транспорт и главни индустриални артерии.
Метеорологичните условия остават тежки. Очаква се силен вятър и допълнително понижение на температурите във вторник сутрин. Апелирам да ограничите излизанията на децата навън и да бъдете изключително внимателни при придвижване в близост до сгради и дървета.
Благодаря на всички екипи, които са на крак в този студ, и на вас за разбирането и отговорността!", пише кметът във Фейсбук.
Още по темата
/
Поради обилен снеговалеж е ограничено преминаването на тирове по пътя Шипково – Рибарица, както и през "Троянски" проход
10.01
Шофьор за проблемите със снегопочистването във Варна: Както видим, че е заледено и като дойде баирът, как да продължиш
10.01
Реклама
Още от категорията
/
Ние, потребителите: Ако върнатото ресто не е точно, клиентът трябва да настоява на място да бъде коригирано
09:25
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.