През първите четири работни дни от новата година Lidl отчита ръст на плащанията в брой – с около 20% спрямо същия период на миналата година. При плащанията в кеш клиентите основно използват левове, докато делът на разплащанията в евро на този етап остава незначителен. Очакванията са евровите разплащания да се качат през следващите дни, тъй като евробанкнотите постепенно ще влизат все по-често в обращение - било то чрез банкоматите или чрез активното участие и на други търговски обекти при връщане на ресто.“Първите дни на януари потвърдиха нашите очаквания, че голяма част от потребителите ще използват ежедневните си покупки като естествен начин да обменят левовите си наличности. Нашата основна задача беше да осигурим спокойствие на клиентите, че всяка стотинка е преизчислена точно и че винаги ще получат рестото си в евро бързо и безпроблемно", каза Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.Картовите плащания – както на стандартните каси, така и на касите на самообслужване – протичат безпроблемно. Веригата насърчава използването им като по-бърз и удобен начин за разплащане. До този момент ПОС терминалите работят стабилно и няма отчетени системни прекъсвания от страна на банковите партньори на компанията.За да осигури безпроблемно протичане на разплащанията в периода на двойно обращение в страната, компанията е заредила достатъчни количества евробанкноти от всички номинали в своята търговска мрежа. Само монетите, разпределени в магазините на веригата за първите дни до отваряне на банките, са 53 тона. До момента, всички клиенти на веригата, получават своето ресто само в евро.От 5 януари стартира акция с нови намалени продукти, сред които сирене, масло, прясно мляко, брашно и др.