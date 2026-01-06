Една от големите хранителни вериги отчете ръст на плащанията в брой с 20%, но успокои, че магазините й са заредени с 53 тона евромонети и рестото е само в евро
©
“Първите дни на януари потвърдиха нашите очаквания, че голяма част от потребителите ще използват ежедневните си покупки като естествен начин да обменят левовите си наличности. Нашата основна задача беше да осигурим спокойствие на клиентите, че всяка стотинка е преизчислена точно и че винаги ще получат рестото си в евро бързо и безпроблемно", каза Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.
Безпроблемни картови разплащания
Картовите плащания – както на стандартните каси, така и на касите на самообслужване – протичат безпроблемно. Веригата насърчава използването им като по-бърз и удобен начин за разплащане. До този момент ПОС терминалите работят стабилно и няма отчетени системни прекъсвания от страна на банковите партньори на компанията.
Достатъчни наличности от евробанкноти и монети
За да осигури безпроблемно протичане на разплащанията в периода на двойно обращение в страната, компанията е заредила достатъчни количества евробанкноти от всички номинали в своята търговска мрежа. Само монетите, разпределени в магазините на веригата за първите дни до отваряне на банките, са 53 тона. До момента, всички клиенти на веригата, получават своето ресто само в евро.
Стабилност на цените
От 5 януари стартира акция с нови намалени продукти, сред които сирене, масло, прясно мляко, брашно и др.
Още по темата
/
Асен Василев пред испански вестник: Имаше силна политическа съпротива срещу присъединяването към еврото, включително от партии в управляващите коалиции
15:26
Какво задължително трябва да присъства в банковите извлечения в периода на двойното обозначаване?
14:18
КЗК започва проучване за нелоялни търговски практики от доставчици на храни за малките магазини
13:36
Габриела Руменова: Начинът на представяне на информацията за цената не трябва да заблуждава потребителя
10:53
Директор в банка: За неклиенти изискваме такса, три декларации и копия на документи за произход на средствата
10:11
Продавачка на пазара: Много объркано стана, българите купуват по 1-2 моркова, изнервят се и искат да им се връща в лева
10:03
Миролюба Бенатова: Банките нарушават закона като отказват на хората да им обменят парите без такса и без лимит, но пък Хампарцумян вика, че това било дребна работа
09:54
Още от категорията
/
Брокер: Чуждестранни компании купуват цели сгради в България и плащат пенсии с приходите от наемите
12:56
Варна е в пика на грип А
10:53
Гроздан Караджов: 3 минути. Толкова отне обмяната на 222.47 лева в евро в пощенската станция в с. Долни Богров
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.