Камарата на частните съдебни изпълнители предлага промяна в законодателството, която да въведе възможност за доброволно събиране на малки комунални задължения. Такава практика вече се прилага успешно в редица страни от Европейския съюз и в някои съседни държави. Предложенията за законодателни промени вече са внесени в Министерството на правосъдието и се анализират от експерти.България остава сред малкото държави в Европа, където към длъжниците се прилагат единствено принудителни мерки чрез съдебни изпълнители. В страни като Франция, Белгия, Нидерландия, Испания, Литва, Люксембург, Шотландия, Румъния, Сърбия, Черна гора, Словения и Швейцария комуналните вземания – за ток, вода, телефон и парно – се събират първо по реда на доброволното изпълнение. Съдебният изпълнител там играе ролята на медиатор, а принудителното събиране се прилага само при липса на съгласие.В Сърбия например едва 5% от задълженията се събират принудително, докато у нас този процент достига 100. Идеята за доброволно събиране на малките задължения стои на вниманието на властите почти шест години.Пред БНР председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители Георги Дичев обясни, че задълженията могат бързо да се усложнят."Едно задължение от 50 лв. може да стане и 1000 лв. след начисляване на лихви и допълнителни разноски по ЧСИ“, посочи той.Според Дичев друг проблем е, че много хора научават за дълговете си чак когато им блокират сметките."Много от тях дори не знаят, че имат такова дребно задължение – те биха го погасили. От години поставяме този проблем, защото ние сме накрая на веригата и отнасяме всички негативи от реакцията на хората“, каза той.В Сърбия този подход се прилага активно и съдебните изпълнители там са преименувани на "обществени съдебни изпълнители“, за да се покаже, че работят в интерес на гражданите. В процедурата съдебният изпълнител и гражданинът са равнопоставени и водят диалог на равен с равен.Дичев припомни, че предложението за доброволно събиране на малки задължения би било в полза на длъжниците, но въпреки това години наред стои на "трупчета“ в институциите.