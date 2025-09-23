Благомир Коцев екипът на варненския кмет.
"Този избор е зловещ. Особено когато двумесечната му дъщеря е болна от Ковид. Това не е избор между публичната и семейната отговорност, а проявление на безочието на тези, които стоят зад акцията срещу него и бездушието на онези, които следва да съдят за съдбата му. А тя ще се реши до броени часове", се посочва още в публикацията.
